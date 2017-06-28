Американский боксёр Даниэль Франко вышел из комы

Американский боксёр Даниэль Франко, который получил черепно-мозговую травму в поединке со своим соотечественником Хосе Харо и находился в критическом состоянии, вышел из состояния комы, сообщает ESPN.



По словам отца Франко, Даниэль был переведён в реабилитационный центр, находится в сознании и постепенно идёт на поправку. Однако ему тяжело выполнять простейшие действия. Он вынужден учиться говорить, ходить, считать, с трудом держит предметы в руках. Пока нет информации о том, как долго Даниэль пробудет в реабилитационном центре.

Американский боксёр Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом