Американка Киш — об инциденте в октагоне: дерьмо случается

Американка Джастин Киш попала в неприятную ситуацию во время боя с Фелис Херриг в рамках UFC Fight Night 112.



Херриг проводила удушающий приём, но Киш с огромным трудом удалось вырваться. В этот момент на полу появилось содержимое кишечника Джастин, которая в итоге проиграла бой. Однако уроженка Санкт-Петербурга, которая была удочерена американской парой, с юмором восприняла эту ситуацию. «Я воин и никогда не сдамся. Дерьмо случается. Ха-ха. Скоро вернусь», — написала она в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в YouTube.