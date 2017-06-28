Херриг: вероятно, завершила бы карьеру, если бы оказалась на месте Киш

Американка Фелис Херриг рассказала, как восприняла неприятный инцидент в бою со своей соотечественницей Джастин Киш, содержимое кишечника которой внезапно оказалось на полу.



«Я сразу поняла, что случилось. Но не хочу говорить на эту тему. С большой симпатией отношусь к Джастин, мы с ней подруги. Окажись я на её месте, когда все вокруг обсуждают этот инцидент и смеются надо мной, честно говоря, мне было бы стыдно показываться на людях. Вероятно, я просто завершила бы карьеру. Знаю, что Джастин этот случай встретила смехом, опубликовала забавный твит „Дерьмо случается“», — сказала Херриг в интервью TMZ.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.