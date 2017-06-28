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Хопкинс: бой Головкин — Альварес будет одним из самых кровавых в истории

28 июня 2017, среда. 09:56. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира Бернард Хопкинс поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Сауля Альвареса с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весеГеннадием Головкиным, запланированного на 16 июля в Лас-Вегасе.

«Победителем будет тот, кто обладает большим талантом. Не думаю, что вес будет проблемой. Они оба будут сильными и готовыми. Это не время для оправданий. Их лица будут в крови, им двоим придётся заплатить за победу, но победитель будет только один. Это будет один из самых кровавых боёв за последние 20 лет. Мы будем говорить об этом бое на протяжении долгого времени», — цитирует Хопкинса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Бернард Хопкинс Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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