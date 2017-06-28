Промоутер Шафикова: Денис — пример для подражания, настоящий воин

Промоутер Дениса Шафикова Алексей Васильев рассказал о настрое российского боксёра на поединок с чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе Робертом Истером-младшим, который состоится 30 июня в Толедо (штат Огайо, США).



«Последнее время практически каждый день разговариваю с Денисом, он в отличном расположении духа, настрой на бой великолепный, в таком сфокусированном состоянии я его ещё никогда не видел. Завтра рано утром вылетаю на бой в США.



При всём моём уважении к Александру Поветкину, который, вне всяких сомнений, является великолепным бойцом, я считаю главным боем этой недели противостояние Дениса Шафикова и Роберта Истера. Уверен, что настоящие болельщики согласятся со мной и с огромным интересом будут смотреть предстоящий бой и болеть за Дениса, который в логове врага будет зубами вырывать пояс чемпиона мира.

Если говорить о героях современности, то для меня Денис — это как раз тот тип человека, которого можно ставить в пример. Он добивается результатов только своим трудом, никаких тепличных условий, никаких домашних титульных боев. Он образец для подражания: скромный, трудолюбивый, честный, настоящий воин», — цитирует Васильева Allboxing.