Кокер: Bellator обязательно проведёт турнир в России

Глава Bellator Скотт Кокер уверяет, что американский промоушен твёрдо намерен провести турнир по ММА в России. Главным боем этого шоу, по его словам, мог бы стать поединок с участием Фёдора Емельяненко.



«Да, мы работаем над этим. Фёдор Емельяненко также выразил желание помочь в его организации. Так что мы обязательно приедем в вашу страну и устроим хороший турнир. Не исключено, что главным поединком этого мероприятия станет бой вашего великого бойца Емельяненко», — цитирует Кокера издание «Известия».



24 июня в Нью-Йорке Емельяненко дебютировал в Bellator поражением нокаутом от американца Мэтта Митриона.