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Кокер: Bellator обязательно проведёт турнир в России

28 июня 2017, среда. 13:04. Бокс/ММА

Глава Bellator Скотт Кокер уверяет, что американский промоушен твёрдо намерен провести турнир по ММА в России. Главным боем этого шоу, по его словам, мог бы стать поединок с участием Фёдора Емельяненко.

«Да, мы работаем над этим. Фёдор Емельяненко также выразил желание помочь в его организации. Так что мы обязательно приедем в вашу страну и устроим хороший турнир. Не исключено, что главным поединком этого мероприятия станет бой вашего великого бойца Емельяненко», — цитирует Кокера издание «Известия».

24 июня в Нью-Йорке Емельяненко дебютировал в Bellator поражением нокаутом от американца Мэтта Митриона.

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Bellator Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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