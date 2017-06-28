Кормье: Макгрегор заставил Мейвезера слушать его

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье считает, что Конор Макгрегор получил бой с Флойдом Мейвезером-младшим благодаря умелому продвижению, а не спортивных успехам.

«Флойду надо было услышать его, чтобы бой состоялся, обратить внимание. Как Конор Макгрегор — боец MMA без опыта в боксе — смог привлечь внимание, возможно, лучшего боксёра всех времён? Как он это сделал?

Потому я и называют его величайшим промоутером всех времён. Он заставил Флойда драться с ним. В мире есть боксёры, которые гораздо больше заслуживают этого боя, но они ни за что не смогут привлечь внимание Флойда. А Конор смог", — цитирует Кормье Bloody Elbow.