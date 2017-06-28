Тренер Макгрегора: буду возражать против Бэйлиса в роли рефери

Сторона Конора Макгрегора выступает против того, чтобы на его поединке с Флойдом Мейвезером-младшим в роли рефери выступал Кенни Бэйлис. В команде ирландца выступают за судью из смешанных единоборств Марка Годдарда.

«Я буду возражать против этого. Думаю, рефери должен быть Марк Годдард. Мы уже согласились на бой по правилам бокса и на боксёрском ринге. Всё делается, как в боксе. Так что как насчёт рефери из MMA, который поймёт ближний бой, который пойдёт на ринге?» — приводит слова тренера Макгрегора Джона Каваны ESPN.