Роуч: Макгрегор не такой уж хороший боец

Знаменитый тренер по боксу Фредди Роуч не считает чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора сильным бойцом.

«За ним весело наблюдать. Он отличный персонаж, но не такой уж хороший боец. Думаю, в нынешнем состоянии он боец на четыре раунда», — приводит слова Роуча Fighthub.

26 августа Макгрегору предстоит поединок по правилам бокса с 12-кратным чемпионом мира Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее подопечный Роуча — Мэнни Пакьяо — также встречался с Мейвезером и потерпел поражение единогласным решением судей.