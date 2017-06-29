Врачи отстранили Емельяненко на три месяца после боя с Митрионом

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко после турнира Bellator 180 отстранён спортивной комиссией Нью-Йорка по медицинским показателям на три месяца. Как сообщает Allboxing, через 90 дней россиянину, который проиграл техническим нокаутом американцу Мэтту Митриону, предстоит пройти повторный медосмотр. Сам Митрион отстранён на 30 дней.

Экс-чемпион в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер отстранён минимум на 30 дней до повторного осмотра. Напомним, что его бой остановили из-за подозрения на перелом ноги, однако позднее выяснилось, что травма менее опасна.

Остальные бойцы получили по 30 дней минимального отстранения.