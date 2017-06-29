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Менеджер Ригондо: главная цель — бой с Ломаченко

29 июня 2017, четверг. 10:22. Бокс/ММА

Менеджер Гильермо Ригондо Алекс Борнотте сказал, что приоритетной целью для кубинца является поединок с чемпионом WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко.

«Мы сказали Ломаченко и его менеджеру Эгису Климасу, что готовы подняться в 130 фунтов. Разве это не то, о чём они просили, чтобы организовать бой? Ну мы пошли им навстречу. Мяч на их половине поля. Посмотрим, что они сделают.

Ригондо может драться в 126 и 130 фунтах, но не опустится в 122. Сейчас мы рассматриваем все возможные альтернативы, но главной целью является Ломаченко», — цитирует Борнотте BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
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