Менеджер Ригондо: главная цель — бой с Ломаченко

Менеджер Гильермо Ригондо Алекс Борнотте сказал, что приоритетной целью для кубинца является поединок с чемпионом WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко.



«Мы сказали Ломаченко и его менеджеру Эгису Климасу, что готовы подняться в 130 фунтов. Разве это не то, о чём они просили, чтобы организовать бой? Ну мы пошли им навстречу. Мяч на их половине поля. Посмотрим, что они сделают.



Ригондо может драться в 126 и 130 фунтах, но не опустится в 122. Сейчас мы рассматриваем все возможные альтернативы, но главной целью является Ломаченко», — цитирует Борнотте BoxingScene.