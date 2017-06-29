Санчес: Головкин победит Альвареса с перевесом в 4 раунда или нокаутирует

Известный тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, ожидает, что его подопечный победитСауля Альвареса в непростом бою. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Это будет тяжёлый бой для обоих боксёров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинён ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счётом 115-116 или остановит его в 11-12-м раунде», — цитирует Санчеса On The Ropes Boxing Radio.