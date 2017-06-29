Шейн Мозли окончательно отказался от боя с Магомедом Курбановым

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли окончательно отказался от идеи проведения боя с россиянином Магомедом Курбановым из-за травмы. Изначально их встреча была запланирована на 5 мая в Екатеринбурге, но из-за травмы американца была перенесена на 9 сентября.



«Во время подготовки к бою с Магомедом Курбановым, который должен был состоятся 5 мая 2017 года и был организован компанией «РМК Боксинг Промоушенс», я посетил такие города, как Москва, Махачкала, Санкт-Петербург и Екатеринбург в рамках пресс-тура в марте этого года. Я имел удовольствие познакомиться с Россией уникальным и незабываемым образом.



К сожалению, по возвращении домой в США, когда я продолжил свою подготовку, я получил травму правого локтя. Данная травма, даже после операции, не позволяла мне вернуться к подготовке не только к этому бою, но и к любому турниру в ближайшем будущем. Я хотел бы поздравить Магомеда Курбанова с его победой над Виргилиусом Стапулионисом 5 мая 2017 года.



Магомед сильный и многообещающий боксёр, я уверен в том, что его карьера будет очень яркой. Также я хотел бы выразить благодарность «РМК Боксинг Промоушенс» и их сотрудникам за их гостеприимство во время нашего российского пресс-тура. Ещё слишком рано планировать бой в России на другую дату, но я убеждён, что здесь ещё найдутся для меня дела в будущем, так как такой спорт, как бокс, продолжает воспитывать великих бойцов», — приводятся слова Мозли на официальной странице «РМК Боксинг Промоушенс» в соцсети «ВКонтакте».