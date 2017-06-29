Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Лебедев завершает подготовку к бою с Флэнаганом в Чехове

29 июня 2017, четверг. 16:26. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев проводит в подмосковном Чехове завершающий этап подготовки к поединку с австралийцем Марком Флэнаганом, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса». Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

Предыдущий этап подготовки Лебедев провёл в Лос-Анджелесе под руководством Фредди Роуча. К предыдущим пяти боям россиянин также готовился в зале у Роуча.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Денис Лебедев
Новости. Бокс/ММА
29 июня 2017, четверг
16:26 Лебедев завершает подготовку к бою с Флэнаганом в Чехове
15:32 Юбенк-младший: хочу бой с Дигейлом, мне нужен его чемпионский пояс
14:16 Шейн Мозли окончательно отказался от боя с Магомедом Курбановым
14:03 Соперником Маркуса Вянттинена на турнире M-1 Challenge 82 будет Михаил Рогозин
13:30 Ломаченко ответил колкостью на высказывания Ригондо
13:17 Хирн: Брук, вероятно, вернётся на ринг в декабре 2017 года
12:30 Уайт: Макгрегор хочет сразиться с Нурмагомедовым в России
11:53 Санчес: Головкин победит Альвареса с перевесом в 4 раунда или нокаутирует
11:02 Поветкин сказал, что ему интересен поединок с Энтони Джошуа
10:22 Менеджер Ригондо: главная цель — бой с Ломаченко
09:51 Маркес сомневается, что Хорн способен нокаутировать Пакьяо
09:23 Хабилов проведёт бой в UFC 2 сентября
08:23 Врачи отстранили Емельяненко на три месяца после боя с Митрионом
00:57 Роуч: Макгрегор — не такой уж хороший боец
28 июня 2017, среда
23:45 Тренер Макгрегора: буду возражать против Бэйлиса в роли рефери
22:53 Хирн: Лас-Вегас лидирует в борьбе за проведение реванша Джошуа — Кличко
21:55 Повтор боя Ковалёв — Уорд посмотрели 947 тыс. человек
20:28 Кормье: Макгрегор заставил Мейвезера слушать его
19:37 Фергюсон — Нурмагомедову: тирамису, умоляй меня о поединке
18:07 Черроне получил травму, бой с Лоулером перенесут на UFC 214
16:50 IBF обязала Андре Диррелла провести немедленный реванш с Хосе Ускатеги
15:00 Маркус Вянттинен подписал контракт с M-1 Global
13:46 Шафиков опасается предвзятого судейства в титульном бою с Истером
13:04 Кокер: Bellator обязательно проведёт турнир в России
12:12 WBA назначила промоутерские торги по реваншу н’Жикам — Мурата
11:22 Промоутер Шафикова: Денис — пример для подражания, настоящий воин
10:28 Гуида: Емельяненко — мастер, но я не хочу драться в 40 лет, как он
09:56 Хопкинс: бой Головкин — Альварес будет одним из самых кровавых в истории
09:25 Определён состав судейской бригады на бой Поветкин — Руденко
03:03 Херриг: вероятно, завершила бы карьеру, если бы оказалась на месте Киш
02:31 Американка Киш — об инциденте в октагоне: дерьмо случается
01:00 Американский боксёр Даниэль Франко вышел из комы
00:30 Пакьяо — о бое Мейвезер — Макгрегор: это может быть скучно
00:22 Гарсия: не знаю, как могу проиграть Бронеру, ему поможет только лаки-панч
27 июня 2017, вторник
23:34 Харитонов узнал имя следующего соперника
22:15 Ригондо готов к бою с Ломаченко во втором полулёгком весе
21:11 Уорд: третий бой с Ковалёвым? Ещё одно поражение сильно испортит ему статистику
20:01 Хук выступит во Всемирной суперсерии бокса
19:07 Тим Цзю получил нового соперника на 22 июля
18:11 Фьюри: не знаю, зачем Кличко отпустил Джошуа
17:14 28 июня в Москве состоится открытая тренировка Поветкина и Руденко
15:40 Роуч: если у Пакьяо возникнут трудности с Хорном, то пора уходить
14:32 Хулио Сезар Чавес обещает найти убийц своего брата
13:00 Арум: Хорн может стать следующей звездой бокса
12:14 Ковалёв защитил диплом магистра Уральского государственного университета
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли Фёдору Емельяненко завершить карьеру бойца?
Архив →
© championat.com, 2000–2017