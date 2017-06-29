Лебедев завершает подготовку к бою с Флэнаганом в Чехове

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев проводит в подмосковном Чехове завершающий этап подготовки к поединку с австралийцем Марком Флэнаганом, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса». Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».



Предыдущий этап подготовки Лебедев провёл в Лос-Анджелесе под руководством Фредди Роуча. К предыдущим пяти боям россиянин также готовился в зале у Роуча.