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Мейвезер-младший: я уже не тот, каким был пять лет назад

29 июня 2017, четверг. 21:02. Бокс/ММА

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший признал, что уже не чувствует себя тем же бойцом, что раньше.

«Я знаю, что я уже не тот боец, каким был 20 лет назад. И не тот, каким был 10 лет назад или пять. Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход», — приводит слова Мейвезера The Independent.

26 августа Мейвезер проведёт боксёрский поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором. В прошлый раз 40-летний американец выходил на ринг в сентябре 2015 года, когда побил Андре Берто.

Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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