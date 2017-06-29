Джо Смит хочет организовать бой с Ковалёвым

Обладатель интерконтинентального пояса WBC в полутяжёлом весе Джо Смит-младший заявил, что заинтересован в проведении поединка с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.

«Я буду готов принять бой с Ковалёвым, это будет отличная возможность. Также я бы с радостью встретился с Андре Уордом или Стивенсоном, с любым из этой тройки. Посмотрим, для начала нам нужно пройти Саливана Барреру, а потом решим, что будет дальше».

Вторит своему подопечному и промоутер Смита – Джо Дегардия.

«Бой с Ковалёвым – это было бы здорово. Представьте этот бой в «Мэдисон Сквер Гардене», с тем количеством зрителей, которое мы можем привлечь, это будет большое событие. Но сейчас мы должны пройти Саливана Барреру и оставаться сосредоточенными на этом поединке», — приводит слова Дегардии BoxingScene.

Свой предыдущий бой Смит провёл в декабре 2016 года, нокаутировав Бернарда Хопкинса. 15 июля ему предстоит встреча с Салливаном Баррерой.