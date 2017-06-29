Власов нокаутировал Аджибу

В Москве завершился вечер бокса, главным событием которого стал рейтинговый поединок между российским боксёром первого тяжелого веса Максимом Власовым (39-2, 22 КО) и малавийцем Муссой Аджибу (28-9-5, 24 КО).

Власов уже в первом раунде отправил своего оппонента в нокдаун, та же ситуация повторилась и в следующей трёхминутке. После очередного падения малавийца в третьем раунде рефери остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом россиянину.

Отметим, что это уже вторая победа Власова в этом году — в марте на вечере бокса в Бенидорме он нокаутировал Тамаша Лоди.