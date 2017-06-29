Финкельштейн: заявление Биспинга о Емельяненко — полный бред

Вадим Финкельштейн, экс-промоутер бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, прокомментировал заявление чемпиона UFC Майкла Биспинга, намекнувшего, что в годы выступления в Pride россиянин употреблял запрещённые препараты.

«На мой взгляд, это полный бред. Я с Фёдором сотрудничал долгое время. При мне он не употреблял никаких запрещённых препаратов. Только витамины, молоко, творог — всё натуральное. Поэтому он и выглядит отлично — 40 лет, а полон сил», — приводит слова Финкельштейна Russian Today.