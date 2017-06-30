Скоглунд и Кокс примут участие во Всемирной суперсерии бокса

Эрик Скоглунд (26-0, 12 КО) и Джемми Кокс (22-0, 12 КО) примут участие в турнире Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе. Таким образом швед и британец стали вторым и третьим участником соревнований в этой весовой категории. Ранее чемпион мира по версии WBA Super Джордж Грувз также подтвердил своё участие в так называемой боксёрской Лиге чемпионов.

«Сражаться за трофей имени Мухаммеда Али — невероятно. Я не могу описать своих чувств и не могу дождаться того момента, когда испытаю себя в бою с лучшими», — приводит слова Скоглунда Boxingtalk.

В свою очередь британец Кокс выразил уверенность в том, что ему по силам выиграть весь турнир.

«Я рад присоединиться к суперсерии. Я никогда не избегал никаких вызовов, и это отличная возможность испытать себя в поединках с лучшими бойцами дивизиона. Формат турнира подходит для меня и я смогу показать свой уровень. Я знаю, что способен выиграть», — рассказал Кокс.