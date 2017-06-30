Василий Ломаченко вернётся на ринг 5 августа в бою с Мигелем Марриагой

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал имя своего следующего соперника. Оппонентом украинца будет колумбийский боксёр Мигель Марриага (25-2, 21 КО), сообщает iSport. Встреча этих спортсменов станет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 5 августа в Лас-Вегасе. Свои два поражения Марриага потерпел в титульных боях — от Николаса Уолтерса и Оскара Вальдеса.



Изначально потенциальным соперником Ломаченко считался Орландо Салидо, однако он отказался от встречи с украинцем в пользу выступления в андеркарде боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.