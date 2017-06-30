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Василий Ломаченко вернётся на ринг 5 августа в бою с Мигелем Марриагой

30 июня 2017, пятница. 10:04. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко узнал имя своего следующего соперника. Оппонентом украинца будет колумбийский боксёр Мигель Марриага (25-2, 21 КО), сообщает iSport. Встреча этих спортсменов станет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 5 августа в Лас-Вегасе. Свои два поражения Марриага потерпел в титульных боях — от Николаса Уолтерса и Оскара Вальдеса.

Изначально потенциальным соперником Ломаченко считался Орландо Салидо, однако он отказался от встречи с украинцем в пользу выступления в андеркарде боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

Источник: iSport.ua Сообщить об ошибке
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Теги
Василий Ломаченко WBO
Новости. Бокс/ММА
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