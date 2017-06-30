Александр Поветкин оказался легче Андрея Руденко

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников субботнего боксёрского шоу, главным событием которого станет поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO). На кону встречи будут стоять интернациональные титулы WBA/WBO.



Поветкин показал на весах 103,4 кг, Руденко потянул на 107,3 кг.



Бой Поветкин — Руденко состоится 1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники).