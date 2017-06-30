Кравцов сменит Меньшикова на посту главного тренера сборной России

Эдуард Кравцов станет главным тренером мужской сборной России по боксу с 30 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

На посту наставника сборной РФ Кравцов сменит Олега Меньшикова.

«Тренерский совет ФБР сегодня оценил результаты чемпионата Европы и подавляющим количеством голосов проголосовал за отставку Олега Меньшикова с должности главного тренера мужской сборной России после такого плохого выступления в Харькове. Из 15 человек тренерского совета только двое воздержались, остальные выступили за отставку. Вместе с ним уходит и тренерский штаб. Сборную России с сегодняшнего дня возглавит Эдуард Викторович Кравцов, который наберёт свою команду. Его задача — в кратчайшие сроки подготовить команду к чемпионату мира и успешно выступить на турнире в Гамбурге», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».