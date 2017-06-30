Паркер: в Манчестере у меня будет больше болельщиков, чем у Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер не переживает из-за того, что следующую защиту титула он проведёт в гостях у претендента. Новозеландец уверен, что в Великобритании у него будет больше поддержки, чем у Хьюи Фьюри.

«Я в восторге от того, что следующая защита титула пройдёт в Британии, потому что на данный момент это дом супертяжёлого веса и я обязан там драться регулярно. Промоутеры проделали фантастическую работу, сумев организовать бой в Манчестере.

Поединок вне пределов родных мест не пугает меня. Я уже проводил выездные бои, выступал в андеркарде Владимира Кличко в Германии и дважды бился в США. Верю в то, что с тем количеством новозеландцев и самоанцев, которые живут в Великобритании, у меня будет больше болельщиков, чем у Фьюри", — приводит слова Паркера Fightnews.

Поединок между Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри пройдёт 23 сентября.