Шлеменко: не думаю, что Емельяненко стоит идти подавать иск на Биспинга

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC Майкла Биспинга о том, что Фёдор Емельяненко мог принимать стероиды в Японии и плохо выступает в США из-за проверок на допинг.



«Это голословные обвинения. Не существует никаких доказательств употребления Фёдором запрещённых веществ. О чём вообще говорит Биспинг, если ещё недавно в США было разрешено применение тестостеронозаменительной терапии? Там это было абсолютно легально. В атлетическую комиссию США спокойно подавалась справка и получалось разрешение на употребление соответствующих препаратов, чем воспользовались такие известные бойцы, как Дэн Хендерсон и Антонью Силва. Поэтому обвинять в чём-то Фёдора как минимум глупо. Майк просто хочет привлечь к себе внимание. Если даже стероиды были разрешены в Японии, это не значит, что все ими пользовались.



Майк хочет заявить о себе. Когда сильный человек проигрывает, на его имени всегда пытаются сделать пиар, заработать очки, сказать что-то некрасивое. Это встречается сплошь и рядом в современном мире. Не думаю, что стоит идти подавать иск. Всем и так понятно, что Биспинг выдвинул против Фёдора бездоказательные, необоснованные обвинения. Что тут сделаешь? Не будешь же судиться с каждым человеком, который тебя обозвал.



Мы с Биспингом тренировались вместе. Много лет помогал Майку готовиться. В целом он довольно хороший, общительный, добрый человек. Не знаю, почему он решил пойти на Фёдора в атаку. Ранее за ним подобного не замечал. Хотя у многих бойцов, в том числе у Биспинга, есть желание оскорблять и тем самым привлекать к себе внимание. Это чистой воды имидж, созданный для болельщиков. В жизни Биспинг очень приветливый и добродушный. Может, он действительно думает, что Емельяненко употреблял допинг?» — сказал Шлеменко в интервью RT.

Биспинг: Фёдор Емельяненко плохо выступает в США, тут есть допинг-контроль