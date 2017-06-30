Top Rank: когда мы выполнили условия Салидо, у него появились другие проблемы

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти рассказал о причинах, по которым повторный бой между Василием Ломаченко и Орландо Салидо так и не состоялся.

«Когда мы удовлетворили финансовые запросы Салидо, то у него сразу же появились проблемы с рукой, они привели его к проблемам с весом, и всё это в итоге завершилось организацией боя с Марриагой. Это получилось как-то забавно. Нам пришлось выбирать лучший из вариантов, доступных на сегодняшний день.

Если вы проведёте турнир между Марриагой, Сосой и Салидо, то это будет прекрасное зрелище, и неизвестно, кто выйдет победителем. Очевидно, что Ломаченко на другом уровне, но мы знаем, что Марриага ступит на ринг с сердцем, решимостью и хорошим правым ударом", — приводит слова Моретти BoxingScene.