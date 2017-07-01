Хопкинс: с Альваресом Головкин окажется в ситуации, в которой прежде не бывал

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс уверен, что Сауль Альварес победит Геннадия Головкина.

«Панчеры ослепляют людей и создают вокруг себя такой шум. Когда панчер не может тебя ударить, у него нет выхода. Они живут ударами. Люди ждут боя, в котором ты не поднимешь свой уровень, чтобы занять твоё место.

Бой у Канело с Головкиным будет во второй половине, когда навыки не будут смешиваться с силой. Головкин окажется в ситуации, в которой не бывал прежде, потому что не приходилось. Он просто всех нокаутировал.

Я не видел, чтобы Головкин к кому-то приспосабливался. Канело становится лучше с каждым боем. А Головкин не становится ни лучше, ни хуже», — цитирует Хопкинса International Business Times.