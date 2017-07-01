Истер: ставлю себе четыре с минусом за бой с Шафиковым

Чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Роберт Истер остался не слишком доволен своим выступлением в бою с Денисом Шафиковым, несмотря на победу единогласным решением судей.

«Я благодарен команде за подготовку к этой победе. Сегодня я ставлю себе четыре с минусом. Я мог выступить гораздо лучше. В начале боя я больше дрался вблизи, но команда хотела, чтобы я боксировал. Позднее мне это удалось и я победил.

У многих парней есть проблемы с выносливостью, и я хотел быстро проверить Шафикова. Он доказал, что он сильный соперник, но мы сделали свою работу», — приводит слова Истера Boxing Scene.