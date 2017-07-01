Дрозд: работа судей на бое Шафиков – Истер — безумие и позор бокса

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд остался недоволен работой судей на поединке Дениса Шафикова с Робертом Истером, который американец выиграл единогласным решением.

«Только что в США, в городе Толедо завершился бой Дениса Шафикова и Роберта Истера. Работа судей в этом поединке — это настоящий позор бокса. Просто безумие.

Конкурентнейший, зрелищный и равный бой двое судей посчитали 120-108 в пользу Истера! 12-0 по раундам! Что это такое, как такое возможно? Ну как и, главное, зачем так работать над уничтожением любимого спорта миллионов?

Денис, ты дрался отчаянно, дрался до конца, дрался как настоящий воин!» — написал Дрозд в «Фейсбуке».