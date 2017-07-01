Нуньес: Шевченко ничего не может сделать, чтобы отнять у меня титул

Чемпионка UFC Аманда Нуньес уверена, что не уступит свой титул Валентине Шевченко в поединке 8 июля.

«Я всегда нахожусь под давлением. На UFC 200 я внезапно выступала в главном бою вечера. На UFC 207 с Рондой Роузи были все виды безумия. Всё давление на меня, как на единственного представителя Бразилии с титулом, только добавляет мне сил всегда быть чемпионом. Валентина ничего не может сделать, чтобы отнять у меня пояс. Я оставлю все силы в октагоне и выиграю. Я очень хорошо готова, физически и психологически. Я готова ко всему, и никто не отберёт у меня пояс», — цитирует Нуньес Bloody Elbow.