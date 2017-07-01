Кирпа: Руденко умеет всё, и Поветкин готов к различным вариантам

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа поделился мнением об Андрее Руденко, с которым россиянин сразится 1 июля.

«Руденко относится к представителям постсоветской школы бокса. Это сильная школа, и Андрей — хорошо обученный боксёр. Он умеет всё: может и умело встретить, и контратаковать, хорошо работает на ногах, и с пониманием бокса у него всё в порядке. Агрессивно действует в атаке и может начать ломать и крушить. Но может и работать вторым номером.

Сейчас у него другой тренер, и он совсем другой боксёр, не тот, кем был три года назад. Поэтому мы готовы к различным вариантам развития событий: как к его работе на контратаках, так и к действиям на ближней и средней дистанции», — приводит слова Кирпы «Р-Спорт».