Поветкин: если будет необходимо, проведу бой и с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился мыслями о нынешнем положении вещей в своей весовой категории, не исключив противостояния ни с одним из топовых боксёров.

«Поединок Кличко с Джошуа был очень интересным. Оба выглядели отлично и порадовали зрителей, а Джошуа после нокдауна сумел собраться с силами и добыть победу.

Что касается моих планов, как боксёру, мне гораздо интереснее провести встречу с Джошуа, чем с Уайлдером. Но нельзя забывать и о Кличко с Фьюри. Не знаю, планирует ли Тайсон возвращение. Он очень интересный и неудобный соперник. Если мне будет необходимо с ним биться, то почему бы и нет. Но не могу сказать со всей уверенностью, что такой бой возможен. Сейчас у него свои цели, а у меня — свои", — приводит слова Поветкина World Boxing News.