Александр Поветкин — Андрей Руденко. Онлайн-трансляция боя начнётся в 23:00

Сегодня в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между Александром Поветкиным (31-1, 23 КО) и Андреем Руденко (31-2, 19 КО). На кону встречи будут стоять интернациональные титулы по версиям WBA/WBO.

Накануне бойцы прошли церемонию взвешивания, на которой россиянин показал вес 103,4 кг, в то время как его оппонент потянул на 107,3 кг.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка между Александром Поветкиным и Андреем Руденко. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.