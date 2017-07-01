Гвоздик, Уолтерс и Дженнингс выступят в андеркарде боя Кроуфорд — Индонго

19 августа в Линкольне, штат Небраска, состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго.

Согласно информации портала Boxrec, в андеркарде главного боя выступят несколько известных бойцов. В частности, проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик, экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс, который проведёт первый бой под знамёнами Top Rank, и экс-чемпион мира в полулёгком весе Николас Уолтерс. Имена их соперников будут названы позже.