Трояновский победил Ди Рокко и другие результаты андеркарта Поветкин — Руденко

В Москве проходит вечер профессионального бокса организованный промоутерской компанией «Мир бокса». В главном бою вечера встретятся российский супертяжеловес Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко. В настоящий момент завершились предварительные поединки.



В соглавном бою вечера российский полусредневес Эдуард Трояновский (Россия) (25-1, 22 КО) одержал победу над Микеле Ди Рокко (Италия) (41-2, 18 КО), 10 раундов



Результаты предварительных поединков:



Бой в полулёгком весе. Валерий Третьяков (Россия) (11-0-0, 4 КО) — Руслан Берчук (Россия) (11-7, 4 КО) — победа Третьякова единогласным решением судей.



Бой в полусреднем весе. Сергей Лубкович (Россия) (6-0-0, 5 КО) — Габор Горбич (Венгрия) (23-7-0, 14 КО) — победа Лубковича техническим нокаутом в пятом раунде.



Бой в полулёгком весе. Евгений Смирнов (Россия) (10-0-0, 2 КО) — Андрей Исаев (Белоруссия) (30-8, 9 КО) — победа Смирнова единогласным решением судей.



Бой в первом тяжёлом весе. Алексей Егоров (Россия) (3-0-0, 2 КО) — Карлос Айлтон Насименто (Бразилия) (15-5-0, 11 КО) — победа Егорова техническим нокаутом в пятом раунде.



Бой в супертяжёлом весе. Андрей Афонин (Россия) (3-0, 2 КО) — Юрий Быховцев (Белоруссия) (9-13, 5 КО) — победа Афонина единогласным решением судей.



Бой в первом полусреднем весе. Светлана Кулакова (Россия) (11-0, 1 КО) — Милена Колева (Болгария) (9-8, 3 КО) — победа Кулаковой единогласным решением судей.