Трояновский: Индонго отказался от реванша, но я надеюсь получить этот бой

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал победу над Микеле ди Рокко, а также прокомментировал планы на будущее.

«На самом деле ничего сложного нет. Есть прямой удар, снизу и боковой, а также 20 лет тренировок. Большая благодарность всем, кто желает мне удачи и болеет за меня. Для меня это очень важно, это вдохновляет.



Реванш с Индонго? Я просил этот реванш, он отказался. Надеюсь, в будущем мы получим реванш. В том бою я проиграл, но не опускаю рук и буду идти дальше», — заявил Трояновский сразу после завершения боя.