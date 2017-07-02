Поветкин: было обидно из-за допинговых обвинений

Обладатель интернациональных титулов по версиям WBO и WBA Александр Поветкин поделился впечатлениям от боя с Андреем Руденко, а также рассказал об эмоциях, связанных с допинг-скандалами.

«Руденко — крепкий парень, держит удар, у него большое сердце. Бой был интересным. Сегодня я планировал боксировать. Где-то я застаивался, где-то закрепостился. Будем работать и идти дальше. Конечно, я переживал из-за допинговых обвинений. Было обидно, ведь я даже не знаю, что такое остарин или остерин.

Имя будущего соперника? Это зависит не от меня, надо разговаривать с менеджером и промоутером", — заявил Поветкин после завершения боя.