Александр Поветкин победил Андрея Руденко. Фоторепортаж

1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и 33-летним украинцем Андреем Руденко. На кону встречи стояли вакантный интернациональный титул WBO и WBA Интерконти. Единогласным решением судей Александр Поветкин одержал победу над Андреем Руденко впервые после дисквалификации.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с поединка между Александром Поветкиным и Андреем Руденко, подготовленные специальным фотокорреспондентом.