Саламов и Мозли-младший потерпели поражение на вечере бокса в Брисбене

В австралийском Брисбене завершился профессиональный вечер бокса, главным событием которого был поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном.

В андеркарте этого боя очередную встречу проводил российский боксёр полутяжелого веса Умар Саламов (19-1, 14 КО). В бою с Дэмьеном Хупером он потерпел своё первое поражение в карьере на профессиональном ринге.

В ещё одном бою вечера сын экс чемпиона мира Шейна Мозли – Шейн Мозли-младший (10-2, 7 КО) потерпел второе поражение в карьере, уступив Дэвиду Туссану.

Также в Брисбене состоялся титульный бой по версии IBF во втором наилегчайшем весе между Джервином Анкахасом (27-1-1, 18 КО) и Теиру Киношита (25-1-1, 8 КО), победу в котором техническим нокаутом одержал первый.