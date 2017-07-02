Пакьяо почти в два раза был точнее Хорна

В ночь с субботы на воскресенье в Брисбене прошёл вечер бокса, в главном событии которого мировой титул по версии WBO оспаривали Мэнни Пакьяо и местный претендент Джефф Хорн.

По итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением судей была отдана австралийцу. Между тем статистика ударов говорит о том, что филиппинец был успешнее своего оппонента.

Так Пакьяо нанёс на 90 точных ударов больше, чем Хорн — 182 (32 %) против 92 (15 %). Из них силовыми были 123 (32 %) у Мэнни и лишь 73 (17 %) у австралийца.