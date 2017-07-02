11 июля Снуп Догг дебютирует в качестве комментатора UFC

Известный американский рэп-исполнитель и продюсер Снупп Догг станет комментатором UFC. Дебют в этой роли он проведёт 11 июля, когда в паре с экс-бойцом Юрайи Фабером выступит на эфире шоу «Вечерние серии претендентов Дэйны Уайта по вторникам».

Транслируется оно на телеканале UFC Pass, а участие в нём принимают как перспективные бойцы MMA, так и ветераны смешанных единоборств, которые хотят попробовать свои силы в UFC.

«Снуп и я давно хотели сделать что-то вместе. Он большой фанат и хочет комментировать бои. Так что это отличная возможность для его поклонников», — рассказал президент UFC Дэна Уайт в интервью Bleacher Report.

Сам певец также признался, что является большим фаном смешанных единоборств, и ему хочется как можно скорее поделиться своими эмоциями от происходящего в октагоне.