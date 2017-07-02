Калинкин: случился форс-мажор, нельзя было отменять бой Поветкина

Судья Европейского боксёрского совета Александр Калинкин высказал своё мнение по вчерашнему бою Александра Поветкина с Андреем Руденко.

«Наверное, в первом раунде в остановке было всё правильно. Доктора вызвали по делу, он внёс свои коррективы. Врач всегда спрашивает у боксёра, может ли он продолжить, отказывается ли тот биться дальше. И, исходя из ответа бойца, он принимает своё решение, а дальше рефери решает. По длительности остановка на пять минут, как правило, при ударе ниже пояса. Это был форс-мажор. Есть правило, а есть исключение из правил. Как быть в этой ситуации? Отменить бой? Не знаю, нельзя было отменять. Что произошло, то произошло.

В этот раз я не вёл свой счёт, но в целом с судейством я согласен. Да, в некоторых эпизодах они немного неправильно определили. В одном раунде судьи дали 10-8, но такого преимущества не было. Ничьей тоже не было, хотя один рефери её дал.

А так, можно сказать, что Поветкин сделал бой, в каждом раунде был лучше. Он был смотрибелен. Для Александра это была очень хорошая проверка. Наш боец был гораздо сильнее, в этом даже нет никаких вопросов», — сказал Калинкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.