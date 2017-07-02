М. Джонсон: в UFC нет чемпиона в лёгком весе

Боец смешанных единоборств Майкл Джонсон считает, что на данный момент в UFC нет чемпиона в лёгком весе.

«В нашем дивизионе нет чемпиона. Когда Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Мейвезером, для меня это значило то, что он оставил свой титул вакантным. Именно так должно быть. Я уже бил двух топовых бойцов дивизиона. Так что я намерен побороться за титул чемпиона или временного чемпиона», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.

Отметим, что американец свой предыдущий бой в октагоне провёл в ноябре 2016 года, досрочно уступив Хабибу Нурмагомедову. Всего же в последних четырёх поединках Джонсон проигрывал трижды.