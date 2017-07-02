Руденко: из-за травмы пропала скорость

Украинский боксёр Андрей Руденко, уступивший вчера единогласным решением судей Александру Поветкину, заявил, что травма шеи, полученная им в первом раунде, привела к потери скорости. Более того, по словам спортсмена, он даже рассматривал вариант отказа от продолжения схватки.

«Травма помешала мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость. Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдём обследование и сделаем МРТ. Я вообще не мог двигать шеей и думал о возможности отказа от продолжения боя.

Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня. Но ничего такого не произошло, мог и я ему тоже где-то в нижнем бою попасть», — приводит слова Руденко ТАСС.