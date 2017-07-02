Представитель Руденко: хотели бы реванша с Поветкиным

Представитель Андрея Руденко Владислав Елисеев заявил, что украинский тяжеловес хотел бы провести бой-реванш с Александром Поветкином. Накануне россиянин победил единогласным решением судей.

«У Андрея был спазм, он так сказал во время боя. Не хочется искать какие-то оправдания, потому что Александр был сильнее, этот спазм не был ключевым фактором. Да, возможно как-то смазало картину, настрой. Не всё у нас получилось, потому что мы плотно готовились к Поветкину. Мы расстроены результатом.

Со здоровьем у Руденко всё хорошо, но запереживали в первом раунде. Ведь понимали, что в случае остановки боя никто бы не выиграл. Мы довольны тем, что бой продлился все 12 раундов после такого конфуза. Наша команда не хотела остановки боя.

Мы бы с удовольствием хотели бы реванш, но всё зависит от команды Поветкина. Если они захотят, то мы будем готовы, усерднее подготовимся", — цитирует Елисеева «Р-Спорт».