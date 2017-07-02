Кадыров: преимущество Саламова над Хупером не вызывало сомнений

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров остался недоволен решением судей, присудивших Дэмьену Хуперу победу над Умаром Саламовым.

«В Брисбене состоялся поединок между боксёрами Умаром Саламовым и Демьеном Хупером. Результат известен – победа присуждена Хуперу. Однако итог боя вызвал много вопросов. И они носят справедливый характер. Преимущество представителя Чеченского клуба „Ахмат“ Умара Саламова в ходе всего поединка ни у кого не вызывало малейшего сомнения. Его соперник два раза оказывался на настиле, в восьмом раунде получил явное потрясение.

Не станем отрицать, что активность Хупера в 10-м раунде немного возросла. Но это не могло перечеркнуть итоги всего боя, прошедшего по правилам Умара. И вот объявляют результат: со счётом 96-94 победа присуждена Хуперу. У тех, кто находился на вечере бокса в Брисбене, и у тех, кто наблюдал по ТВ, возникает недоумение, почему победил Хупер, если он в в 10-м раунде не отправил Умара в нокаут, нокдаун, чтобы перечеркнуть остальные раунды.

Я не собираюсь утверждать, что судейская бригада руководствовалась какими-то личными интересами. Но насколько они компетентны, если выносят настолько спорное решение?" — написал Кадыров в «Инстаграме».