Атлас: Хорну дали победу за то, что он очень старался, но он не победил

Известный тренер по боксу Тедди Атлас присоединился к несогласным с судейским решением в поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу австралийцу Хорну, на родине которого проходил бой.

«Они отдали трофей и большую победу Хорну, местному парню, за то, что он очень старался. Но победу должны давать не за то, что ты старался, а за то, что ты победил», — приводит слова Атласа Boxing Scene.

Ранее несогласие с судейским вердиктом выразил бывший соперник Пакьяо Тимоти Брэдли.