Дибелла не согласен с решением судей боя Пакьяо — Хорн

Американский промоутер Лу Дибелла категорически несогласен с решением судей, зафиксировавших победу Джеффа Хорна в бою с Мэнни Пакьяо. По итогам встречи этих боксёров, состоявшейся 2 июля в Брисбене, боковые судьи выставили счёт 117-109 и 115-113 дважды в пользу австралийца.



«Никто на земле, если он разумный человек, разбирающийся в боксе, ни при каких условиях не отдаст победу Хорну. Он продемонстрировал большое мужество, но наносил по цели не более восьми ударов за раунд. Болельщики привыкли к этому мусору. Болельщики уже ожидают, что подобные решения будут рутинными», — цитирует Дибеллу BoxingScene.