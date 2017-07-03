Джефф Хорн нацелился на бой с Флойдом Мейвезером

Новый чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн после победы над Мэнни Пакьяо заявил о желании встретиться на ринге с Флойдом Мейвезером-младшим.



«Почему нет? Он возвращается, чтобы сразиться с бойцом из UFC. И он установит рекорд (завоевав 50-ю победу при нуле поражений), сделав это. Так почему бы не попытаться поставить рекорд в бою с настоящим соперником и чемпионом мира», — цитирует Хорна BoxingScene.

Бой Хорна с Пакьяо состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца довольно спорным решением судей.