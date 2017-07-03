Кацидис: Хорн сделал себя легендой

Бывший чемпион мира австралиец Майкл Кацидис прокомментировал победу своего соотечественника Джеффа Хорна над филиппинцем Мэнни Пакьяо.



«Знаете, я думал, что Пакьяо выиграет бой на ближней дистанции, но Джефф Хорн сделал из себя легенду. Между ними будет реванш. Можно смело на это поставить, потому что Мэнни — боец», — цитирует Кацидиса Fightnews.



Бой Хорна с Пакьяо состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца довольно спорным решением судей со счётом 117-111 и 115-113 дважды.