Нуньес: мне не нужно непременно побеждать Шевченко досрочно

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес сказала, что не расстроится, если ей не удастся одержать досрочную победу над Валентиной Шевченко. Для чемпионки главное, чтобы её превосходство не вызывало сомнений. Встреча этих спортсменок состоится 8 июля в рамках турнира UFC 213 в Лас-Вегасе.



«Ничто не изменит результата боя. Я уже побеждала её. Ничто не изменит этого. Единственное, что изменится в субботу, — это то, что я одержу чистую победу над ней Нокаутирую ли я её или пройду все пять раундов, я сделаю свою победу чистой.



Мне бы хотелось победить досрочно, но в ММА иногда всё идёт не так, как вы планировали. Если мы должны будем пройти все пять раундов — хорошо. Пока я буду явно избивать её, то всё отлично», — цитирует Нуньес MMA Junkie.